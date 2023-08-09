Погода в Литве улучшится, но дожди не уйдут

Однако днем количество дождевых облаков снова увеличится. В большинстве районов пройдут кратковременные осадки. Местами ливни будут интенсивными, их будут сопровождать грозы. В некоторых районах солнце будет нечастым гостем, поэтому и воздух сильно не прогреется. Днем будет всего 17-22 градуса тепла.

В четверг осадков будет меньше. И ночью и днем небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 8-13, у моря 14-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.