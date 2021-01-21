Погода в Литве удивит: на смену снегу придет мокрый снег, потеплеет

Температура утром будет около 0 градусов. Будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость ветра 8–13 м/с. Днем будет дуть сильный ветер, местами небольшие осадки, туман. Вечером ожидается гололед. Днем будет 1–5 градусов тепла.

В пятницу без особых осадков. Местами туман, ночью дождь при минусовой температуре. Гололед. Будет около 0 градусов.