Погода в Литве удивит: на смену снегу придет мокрый снег, потеплеет

Температура утром будет около 0 градусов. Будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость ветра 8–13 м/с. Днем будет дуть сильный ветер, местами небольшие осадки, туман. Вечером ожидается гололед. Днем будет 1–5 градусов тепла.
В пятницу без особых осадков. Местами туман, ночью дождь при минусовой температуре. Гололед. Будет около 0 градусов.
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