Погода в Литве: сухой период завершился

Вечером дожди пойдут на взморье. Днем на большей части территории страны будет 2-5, у моря 6 градусов тепла.

В ночь на четверг дожди пойдут в большинстве районов страны. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, у моря порывы ветра будут достигать 17 м/с. Ночью будет 1-6 градусов тепла.

В четверг днем будет дождливо. Во многих районах будут идти дожди, местами мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, у моря скорость ветра достигнет 15-17 м/с. Воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.

В пятницу будут идти дожди. Во многих районах осадки ожидаются и ночью, и днем, местами возможен мокрый снег. Усилится ветер, местами скорость ветра достигнет 15-20 м/с. Ночью будет 2-7, днем ожидается 6-11 градусов тепла.