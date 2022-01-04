Погода в Литве: снова прогнозируют гололед

Осадков будет немного, но на большей части страны время от времени будет идти дождь, интенсивнее осадки будут на северо-западе. Днем будет 2–6 градусов тепла. В Вильнюсе в первой половине дня пройдет небольшой дождь, позже без осадков. Будет около 4 градусов тепла.

В ночь на среду приблизится атмосферный фронт, снова пойдут дожди, местами возможен мокрый снег. В некоторых районах прогнозируют туман, гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В среду днем на большей части территории страны ожидаются небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Усилится южный, юго-западный ветер до 7–12 м/с, а у моря до 15 м/с. Днем потеплеет, будет 1–4 градуса выше нуля.