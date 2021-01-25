Погода: в Литве снова пойдет снег и похолодает

В первой половине дня в понедельник особых осадков в Литве не ожидается. Однако после обеда на юго-востоке уже пойдет снег. Достаточно быстро осадки охватят большую часть территории страны, к вечеру выпадет больше снег. Днем будет 0-1 градус тепла, на взморье 3 градуса тепла.

Во вторник погодные условия будут непростыми. На востоке и в центральной части страны будет идти сильный снег, мокрый снег. Местами возможна метель. Порывы северного, северо-западного ветра составят 8–13 м/с, утром местами на юге до 16 м/с, днем на востоке и на юге - до 15–20 м/с. Ночью и днем будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В среду ночью все еще будет идти снег, особенно сильные осадки ожидаются на северо-востоке, на севере страны. Днем осадков будет меньше. Порывы ветра составят 15–20 м/с, днем ветер успокоится. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В четверг и в пятницу будет без осадков, но похолодает. В четверг ночью будет 2–7, местами до 10 градусов мороза, в пятницу ночью до 5-10, в Жемайтии ниже 10 градусов мороза. Днем также будет холодно.

В выходные морозы не отступят, снова прогнозируют обильные осадки.