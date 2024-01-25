Погода в Литве снова меняется: на смену дождю идет снег, лужи замерзнут

С самого утра во многих районах ожидаются смешанные осадки. Сначала будет идти дождь, после обеда ему на смену придет мокрый снег. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, его порывы могут достигать 15–20 м/с. Днем будет 0–4 градусов тепла, а после обеда похолодает, вечером прогнозируют гололед.
В ночь на пятницу циклон понемногу уйдет. Облачность сохранится, разве что на западе возможны небольшие прояснения. Во многих районах прогнозируют осадки, будет идти небольшой снег. Сохранится сильный северо-западный ветер, однако опасных порывов не будет, к утру ветер успокоится. Ночью будет 0–5 градусов мороза, гололед.
В пятницу днем усилится зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с небольшими прояснениями местами, но небольшой снег будет идти лишь местами. Ветер успокоится. По-прежнему будет скользко. Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.