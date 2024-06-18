Погода в Литве: синоптики прогнозируют бурю

Во вторник днем на северо-востоке и на востоке пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 23-28°C, у моря до 19-22°C.
В ночь на среду осадков не ожидается, утром и днем сильные осадки прогнозируют после обеда на юге и на востоке страны, прогнозируют грозу и град. Во время грозы порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 11-16°C, днем на юге и на востоке 24-28°C, в центральной части Литвы 20-23°C, на западе и северо-западе 16-19°C.
В четверг ночью и в начале дня будут идти дожди, ночью дожди с грозами. Ночью будет 8-13°C, у моря 14-16°C, днем 19-24°C градусов тепла.
В пятницу без особых осадков. Ночью 8-13°C, у моря 14-16°C, днем 21-26°C, у моря 18-20°C.
В субботу днем возможны небольшие дожди с грозами. Ночью будет 10-14°C, днем 21-26°C, у моря 18-20°C.
В воскресенье время от времени будут идти дожди. Днем прогнозируют грозы. Ночью будет 11-16°C, днем 19-24°C, прохладнее будет у моря.
В понедельник небольшие дожди. Ночью 11-16°C, днем 17-22°C.
Во вторник без осадков. Ночью 9-14°C, прохладнее будет на востоке и на северо-востоке, днем ожидается 19-24°C, прохладнее будет на взморье.