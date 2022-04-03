Погода в Литве: с понедельника ожидаются перемены

В понедельник довольно активный атлантический циклон доберется до Литвы с запада. Ночью в западных районах пойдет снег, а на взморье ожидается дождь. Днем во многих районах страны ожидаются достаточно интенсивные осадки - мокрый снег и дождь.
Западный, юго-западный ветер усилится: порывы во многих местах достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 1-6 градусов мороза, температура на взморье останется чуть выше нуля, а днем будет 2-6 градусов тепла.
Во вторник над Литвой пройдет еще более активный циклон. Осадки ожидаются на всей территории страны. Ночью будет преобладать снег и мокрый снег, днем возможны мокрый снег и дождь.
Ожидается сильный и порывистый ветер: ночью южный, юго-западный, днем - западный, северо-западный. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла ночью, днем поднимется до 2-7 градусов со знаком плюс.
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