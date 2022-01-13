Погода в Литве резко изменится: прогнозируют очень сильный ветер

"Такие резкие перемены приведут к ветреной погоде. Во второй половине ночи и утром ветер сначала усилится у моря – там с утра скорость ветра будет 25-27 м/с, затем сильный ветер распространится по всей стране, во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с.

Такой ветер валит деревья, ломает сучья, может унести плохо закрепленные вещи. Будьте осторожны. В выходные будет ветрено, но уже спокойнее, особенно в воскресенье. Ветренной и непостоянной погода будет и в начале следующей недели", – сообщается на странице в фейсбуке.

По прогнозам Meteo.lt, в ближайшие сутки в Литве ожидается буря. Усилится западный ветер, он может поломать лед в Куршском заливе. Из-за этого прогнозируют повышение уровня воды в Шилутском и Клайпедском районах.

14 января ночью пройдет небольшой дождь, днем во многих районах ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами мокрый снег. Порывы ветра ночью будут достигать 15–20 м/с, утром и днем 15–20 м/с, местами 21–24 м/с, у моря 27 м/с. Ночью будет 1–6, днем 2–7 градусов тепла.

15 января ночью местами пройдет небольшой снег, днем вероятность осадков невелика. Ночью и утром местами гололед. Ночью во многих районах, днем местами скорость ветра будет достигать 15–20 м/с. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0–4 градуса тепла.

16 января без особых осадков, днем во многих районах ожидается снег, мокрый снег. Гололед. Ветер ночью 6–11 м/с, днем 8–13 м/с, у моря порывы до 15–18 м/с. Ночью температура 1–6 градусов мороза, у моря около 0, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

17 января во многих районах осадки, днем кратковременные (мокрый снег, снег). Ветер 15–20 м/с, у моря до 25 м/с. Ночью от 4 градусов мороза до 1, у моря до 3 градусов тепла, днем 0–4 градуса тепла.

18 января местами пройдет небольшой снег. Ветер 9–14 м/с, во многих районах порывы 15–20 м/с, у моря до 23 м/с. Ночью 0–5 градусов градусов тепла.