В воскресенье погоду будет определять антициклон. Сильных осадков не ожидается. Возможно прояснения. Ночь будет спокойной, в некоторых частях Литвы ожидается туман. Днем юго-западный ветер усилится. Ночью довольно быстро похолодает до 10-15 градусов, местами до 16-17 градусами мороза.
Днем температура воздуха во многих местах составит 4-9, в западных районах местами 1-3 градуса мороза, на взморье — 0-2 градуса тепла.
В понедельник антициклон потихоньку начнет отступать. Значительных осадков все еще не должно быть. Ветер усилится, будет дуть с юго-запада, юга, днем порывы местами достигнут 15 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 8-13 градусов мороза.
Во вторник в страну должна прийти значительно более теплая воздушная масса, поэтому вернутся осадки, плюсовые температуры.
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