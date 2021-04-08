Погода в Литве пойдет на поправку, синоптики прогнозируют потепление

В пятницу осадков будет меньше. Ночью небольшие осадки (мокрый снег или дождь) возможны лишь местами. По-прежнему будет дуть достаточно сильный западный, юго-западный ветер. Утром будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер усилится до 15–19 м/с. Днем будет всего 4–9 градусов тепла.
В выходные, несмотря на небольшие дожди, будет по-весеннему тепло. В ночь на субботу местами, а днем во многих районах пройдут дожди. Скорость ветра составит 6–11 м/с. Ночью будет 0–5, днем 6–11 градусов тепла, на юге местами до 13 градусов тепла.
В воскресенье ночью во многих районах, а днем местами пройдут дожди. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем ожидается 13–18 градусов тепла.
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