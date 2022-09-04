Будет дуть слабый северный ветер. Температура воздуха поднимется до 16-20 градусов тепла. Теплее всего будет в юго-западной части страны, а холоднее всего - в северо-восточных регионах.

В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями. Северный ветер будет едва ощутим. Температура воздуха понизится до 3-8, на Куршской косе 9-10 градусов тепла. На поверхности почвы местами ожидаются заморозки до 0-2 градусов мороза.

В понедельник мы останемся под влиянием поля высокого атмосферного давления. Будет преобладать неустойчивая облачность, значительных осадков не ожидается. Будет дуть слабый северный ветер. Из-за более плотной облачности температура будет повышаться немного медленнее и достигнет 15-19 градусов тепла.