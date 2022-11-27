На западе Литвы снег будет идти чаще, особенно в первой половине дня. На взморье будет идти мокрый снег.

Условия на дорогах будут сложные, местами возможен дождь при минусовой температуре. Будет 1–2 градуса мороза, однако на юго-западе снег будет мокрым, потому что будет 0–2 градуса тепла.

Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что по всей Литве условия на дорогах сложные из-за обильных осадков.

Водителей просят проявлять бдительность и учитывать состояние дорог, выбирая скорость.

По данным Гидрометеорологической службы днем местами будет идти небольшой снег. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Новая неделя начнется без особых перемен. В ночь на понедельник облаков станет меньше, но все еще будет пасмурно. Снег пройдет лишь местами на востоке страны. Ожидается гололед. Ночью будет 0–5 градусов мороза.

В понедельник днем прояснений не ожидается, небольшие осадки возможны во многих районах. Местами ожидается гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.