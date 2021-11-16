Погода в Литве: осадков не будет, но и тепло уйдет

Ночью во многих районах было ниже нуля. Днем будет облачно с прояснениями, однако особых осадков не ожидается. Будет дуть южный, юго-восточный ветер. Днем будет всего 1-5, у моря 6 градусов тепла.

Невелика вероятность осадков и в ночь на среду. Температура будет колебаться в пределах от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем усилится юго-западный ветер. Он принесет более теплую погоду. Днем будет 3-8 градусов тепла. Небольшие осадки возможны только на западе страны.