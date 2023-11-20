Погода в Литве окончательно испортится

Во вторник ночью с запада приблизится зона низкого давления. Небо заволокут тучи, местами ожидается небольшой снег. Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью будет 1-6 градусов мороза.

Во вторник днем Литва останется в зоне действия низкого давления. Будет облачно с небольшими прояснениями на севере страны. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер немного успокоится. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В среду снова усилится зона высокого давления, с ней придет похолодание. Небольшой снег ожидается и ночью и днем. Ночью будет 4-9 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, а у моря 1-4 градуса тепла.