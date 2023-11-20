Погода в Литве окончательно испортится

Во вторник ночью с запада приблизится зона низкого давления. Небо заволокут тучи, местами ожидается небольшой снег. Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Ночью будет 1-6 градусов мороза.
Во вторник днем Литва останется в зоне действия низкого давления. Будет облачно с небольшими прояснениями на севере страны. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер немного успокоится. Днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В среду снова усилится зона высокого давления, с ней придет похолодание. Небольшой снег ожидается и ночью и днем. Ночью будет 4-9 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза, а у моря 1-4 градуса тепла.
В четверг погода испортится. С запада циклон принесет обильные осадки. В большинстве районов будет идти ночью снег, мокрый снег, а утром дождь. Усилится на этот раз юго-западный ветер, местами порывы будут достигать 15-20 м/с, у моря 21-23 м/с. Ночью будет 2-7 градусов мороза, у моря 0-2 градуса тепла, днем будет 3-8 градусов тепла.
В пятницу также будет неприятно. Во многих районах прогнозируют смешанные осадки, в основном мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла.
По нынешним данным, в выходные погода будет зимней: будет идти небольшой снег, слегка подморозит.