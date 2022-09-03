Погода в Литве: ночью ожидаются легкие заморозки

Облака рассеются в ночь на воскресенье, дождя не ожидается, но ночь снова обещает быть прохладной. Температура воздуха понизится до 2-7, на Куршской косе 8-10 градусов тепла, местами ожидаются заморозки. Будет дуть слабый северный ветер.
В воскресенье облачность немного увеличится. Местами, в основном в северных районах, пройдут кратковременные, но умеренные дожди. Будет дуть северный ветер. Температура воздуха прогреется до 14-19 градусов.
В понедельник погода вряд ли изменится. Ночью будет ясно, а днем - облачно, но значительных осадков не ожидается. Слабый северный ветер сохранится. Ночью температура понизится до 4-9, на Куршской косе 10-12 градусов тепла, местами возможны легкие заморозки. Днем температура будет медленно подниматься всего до 15-19 градусов.
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