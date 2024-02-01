Погода в Литве немного улучшится, но солнце будет скрываться за облаками

Будет идти мокрый снег. Местами возможны небольшие прояснения, а во второй половине дня соберутся облака, пойдет мокрый снег, вечером - снег. Ожидается сильный ветер, порывы ветра достигнут 15–18 м/с, у моря 19–22 м/с. Воздух прогреется до 0–5 градусов тепла.

В ночь на пятницу облака рассеются. В первой половине ночи еще возможны небольшие осадки, позже будет ясно. Самый сильный ветер ожидается в первой половине ночи, местами до 15–20 м/с, к утру ветер успокоится. Ночью будет 1–6 градусов мороза, чуть выше 0 будет только у моря.