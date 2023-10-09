Погода в Литве на этой неделе будет непостоянной

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах возможны кратковременные небольшие дожди, на северо-востоке местами будет идти мокрый снег. Будет дуть еще достаточно сильный ветер - 15 м/с. Днем будет 8–13 градусов тепла, теплее будет у моря. В Вильнюсе ожидается около 10 градусов тепла.
Во вторник погоду в Литве обусловит высокое давление. Ночью будет сухо и ясно. Особых осадков не ожидается, утром местами туман. Ветер будет слабым. Ночью будет 1–6 в воздухе и на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов.
Во вторник днем будет облачно с прояснениями. На западе возможны небольшие дожди. Будет 11–14 градусов тепла, только на востоке прохладнее.
В среду в Литву придет новый атлантический циклон. Дожди пройдут только местами, в основном на западе и на севере страны. Днем обильные осадки ожидаются по всей Литве, на севере дожди местами будут сильными. Усилится ветер. Ночью будет 3–8, у моря 9–11 градусов тепла, на востоке на поверхности почвы возможны заморозки 0–3 градуса. Днем будет 10–15 градуса тепла.
В четверг Литва останется в южной части циклона. Ночью прогнозируют интенсивные дожди, в Жемайтии местами очень сильные. Днем осадки ожидаются лишь время от времени, дожди будут небольшими. Снова усилится ветер, на этот раз до 15–20 м/с, у моря до 23 м/с. Ночью будет 9–14, днем 11–16 градусов тепла.
В пятницу снова ненадолго установится зона высокого давления. Днем особых осадков не ожидается. Будет дуть сильный ветер - 15–20 м/с. Ночью будет 6–11, а днем 11–16 градусов тепла.
Согласно прогнозам, в субботу из Скандинавии придет новый атлантический циклон, будет ветрено и дождливо, зато тепло. В воскресенье осадков будет меньше, но похолодает.