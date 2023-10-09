Погода в Литве на этой неделе будет непостоянной

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах возможны кратковременные небольшие дожди, на северо-востоке местами будет идти мокрый снег. Будет дуть еще достаточно сильный ветер - 15 м/с. Днем будет 8–13 градусов тепла, теплее будет у моря. В Вильнюсе ожидается около 10 градусов тепла.

Во вторник погоду в Литве обусловит высокое давление. Ночью будет сухо и ясно. Особых осадков не ожидается, утром местами туман. Ветер будет слабым. Ночью будет 1–6 в воздухе и на поверхности почвы во многих районах прогнозируют заморозки до 0–5 градусов.

Во вторник днем будет облачно с прояснениями. На западе возможны небольшие дожди. Будет 11–14 градусов тепла, только на востоке прохладнее.