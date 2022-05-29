Погода в Литве: когда из страны уйдут дожди

Юго-западный ветер сменится северо-западным, ночью будет штиль. Днем температура будет немного отличаться от субботней, потеплеет всего до 11-16 градусов.

В начале следующей недели с юга прибудет новый циклон, который вернет проливные дожди, местами возможны грозы. Ночью похолодает до 3-8, днем температура поднимется до ​​12-17 градусов.

В ночь на понедельник ожидается кратковременный дождь, днем ​​во многих районах также пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер ночью будет слабый, днем ​​восточный, северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью опустится до 3–8 градусов и поднимется до 13–18 градусов днем.

Во вторник ожидается сильный дождь. Ветер ночью будет северный, 7–12 м/с, днем ​​западный, 8–13 м/с. Температура ночью 6–11, днем - ​​13–18, в южных районах воздух прогреется до 20 градусов.

В среду во многих местах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8, днем - поднимется до ​​16-21.

В четверг значительных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - 5–10 градусов ночью, днем - прогреется до 17–22 градусов.