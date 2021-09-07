Погода в Литве идет на поправку, воздух прогреется до 25 градусов

Во вторник днем без осадков. Воздух прогреется до 16–20 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке, а теплее на юго-западе Литвы и у моря. В Вильнюсе днем ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 17–19 градусов.
В среду ночью и днем без осадков. Ночью будет 4–9, у моря 11–13 градусов тепла.
В среду ожидается теплый день – oтемпература воздуха составит 18–23 градуса тепла. Во второй половине недели установится зона высокого давления, поэтому дни станут теплее.
В ночь на четверг без осадков. Ночью будет 8–13, у моря 15, а днем до 20–25 градусов тепла.
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