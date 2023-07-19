Погода в Литве: дождевые облака не уходят

В среду погоду в Литве будут определять волны низкого давления, установившегося на севере Европы. Во многих районах вновь сформируются разрозненные дождевые облака, но не такие интенсивные, как во вторник. Условия для гроз не будут благоприятны — воздушная масса более спокойная и стабильная. К вечеру будет преобладать ветер, 9 -14 м/с. Температура поднимется до 18-23 градусов. Теплее всего будет в южных районах, прохладнее всего в западных районах, вдоль побережья.