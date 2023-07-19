Погода в Литве: дождевые облака не уходят

В четверг и пятницу погода особо не изменится. Ночью только местами пойдет дождь, похолодает до 8-14 градусов, на море будет около 16 градусов. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, температура воздуха во многих местах поднимется до 18-23 градусов тепла и лишь местами до 24 градусов тепла. Будет дуть более спокойный ветер - западного, юго-западного направления, 7-12 м/с.
В субботу по-прежнему будут преобладать западные воздушные потоки – отойдут более густые дождевые облака. Местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха почти не изменится - ночью ожидается 10-15 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла. Воскресенье будет более сухим и теплым.
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