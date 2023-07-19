19 июля 2023 г. 09:40

Погода в Литве: дождевые облака не уходят

 
ELTA
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Stiprus lietus Vilniuje
Stiprus lietus Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
В среду погоду в Литве будут определять волны низкого давления, установившегося на севере Европы. Во многих районах вновь сформируются разрозненные дождевые облака, но не такие интенсивные, как во вторник. Условия для гроз не будут благоприятны — воздушная масса более спокойная и стабильная. К вечеру будет преобладать ветер, 9 -14 м/с. Температура поднимется до 18-23 градусов. Теплее всего будет в южных районах, прохладнее всего в западных районах, вдоль побережья.

В четверг и пятницу погода особо не изменится. Ночью только местами пойдет дождь, похолодает до 8-14 градусов, на море будет около 16 градусов. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, температура воздуха во многих местах поднимется до 18-23 градусов тепла и лишь местами до 24 градусов тепла. Будет дуть более спокойный ветер - западного, юго-западного направления, 7-12 м/с.

В субботу по-прежнему будут преобладать западные воздушные потоки – отойдут более густые дождевые облака. Местами пройдет дождь с грозой. Температура воздуха почти не изменится - ночью ожидается 10-15 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла. Воскресенье будет более сухим и теплым.

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