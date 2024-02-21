Погода: в Литве будет тепло и сыро

Утром возможны небольшие смешанные осадки, с обеда, начиная с запада придут дожди, на востоке возможен мокрый снег. Утром местами туман и гололед. После обеда будет 1-6 градусов тепла, прохладнее будет в Утенском, Паневежском, Вильнюсском округах, а теплее в Клайпедском, Таурагском и Мариямпольском.

В четверг эта зона низкого атмосферного давления уйдет. Ночью будет пасмурно, во многих районах ожидаются дожди. Утром туман. Ночью будет 0-4 градуса тепла, только местами возможен небольшой мороз, гололед.

В четверг днем новый циклон не успеет прийти, поэтому небольшие осадки возможны лишь местами, однако по-прежнему будет пасмурно. После обеда будет 4-9 градусов тепла, теплее будет на юго-западе.