Погода в Литве: будет спокойно и свежо, местами ожидаются дожди

В воскресенье влияние на погоду будет оказывать поле более высокого давления. Облаков станет меньше, ожидается солнце. Только днем ​​где-то можно ожидать кратковременный дождь. Ветер будет преимущественно дуть с запада. Ночью он ослабнет до 3-8 м/с, днем ​​усилится до 7-12 м/с. В темное время суток температура воздуха понизится до 9–14 градусов тепла, днем ​​- поднимется до 20–25 градусов тепла, а на взморье – до 17–19 градусов тепла.

Вероятность дождя в ночь на понедельник остается низкой. Местами будет образовываться туман. Легкий ветер будет дуть с юго-запада, запада. Температура понизится до 8-13 градусов. Во многих районах пройдут дожди.

В некоторых местах возможны грозы. Ветер западный с порывами до 6-11 м/с. Во второй половине дня воздух прогреется до 18-23 градусов тепла.