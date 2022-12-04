Погода в Литве будет переменчивой: ожидаются смешанные осадки

В некоторых местах, вероятнее всего на юго-западе Литвы, ожидается мокрый снег, следует быть осторожными на дорогах из-за возможного гололеда. Ветер будет слабый, восточный, юго-восточный. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза в восточной части страны до 3 градусов тепла ближе к морю.
Ночь понедельника будет пасмурной. Во многих местах выпадут небольшие осадки, в основном снег. В западных и южных районах сохранится вероятность образования гололеда. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью температура воздуха немного понизится, до 0-5 градусов мороза.
В понедельник осадки постепенно отступят, поэтому небольшого снега можно ожидать лишь местами. Ветер не изменит направление, останется умеренным. В течение суток температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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