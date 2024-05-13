Погода: в конце недели будет по-летнему тепло

Во вторник погода практически не изменится. Немного увеличится облачность, однако осадков ни ночью, ни днем не ожидается. Из-за более высокой облачности ночью будет 3–8 градусов тепла, но на поверхности почвы, особенно местами на юге, ожидаются заморозки до 0–3 градусов. Днем воздух прогреется до 16–21 градусов тепла. В тени.

В среду Литва попадет в западную часть антициклона, однако особого потепления не ожидается. Ночь будет облачной, но спокойной и без осадков. Утром температура опустится до 5–10 градусов тепла, заморозков, вероятно, не будет. Днем появятся облака, местами на севере пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 16–21 градуса тепла. Теплее будет на северо-западе, прохладнее – в Вильнюсе.