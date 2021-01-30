Погода: в феврале прогнозируют низкие температуры

2020 год был теплее, чем неожиданно теплый 2019 г. Впервые за всю историю метеонаблюдений среднегодовая температура в Литве составила выше 9°C (9,2°C). Теплым был и конец года.
Первая декада декабря, по сравнению с многолетними данными, была необычайно сухой, выпало всего 7% средней нормы осадков, однако температура была близка средней многолетней.
Вторая декада была необычайно теплой (на 3,3°C средней), осадков все равно было немного (49% средней нормы). Третья декада также была теплее нормы (на 4,1°C выше нормы), зато осадков было на 18% больше нормы.
Первая декада января была на 1,5°C теплее нормы. Зато вторая и третья порадовали зимней погодой. Местами температура снизилась до -25°C, самая низкая температура была зафиксирована в Йонишкисе (-28,6°C, 17 января).
Вторая декада января была на 7,1°C холоднее нормы. В первую и вторую декаду выпало на 20–25% меньше осадков, чем обычно. Зато в третью декаду выпало немало осадков.
Согласно прогнозам, температура во второй половине февраля будет на 2°C ниже нормы. Весь месяц будет на 2,5°C холоднее нормы (-2,5°C).
Согласно имеющимся данным, осадков в феврале будет меньше обычного. Поэтому можно сказать, что февраль будет холоднее обычного, но при этом садков выпадет меньше многолетней нормы.
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