Погода в четверг приятно удивит: будет солнечно

Без особых осадков. После обеда усилится ветер. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов тепла. Теплее всего будет в Алитусском, Мариямпольском, Таурагском и Клайпедском округах, прохладнее – в окрестностях Паневежиса, Утены и Вильнюса.

В пятницу ночью будет малооблачно, без осадков. Будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 4–9 градусов тепла.

В пятницу днем с юго-запада придет атмосферный фронт. Облачность увеличится, после обеда в основном на западе пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер, скорость ветра будет достигать 15–20 м/с. Днем будет 9–14 градусов тепла.

В субботу ночью над страной пройдет атмосферный фронт, будет пасмурно и дождливо. В первой половине ночи будет дуть сильный ветер, потом он немного успокоится. Ночью будет 6–11 градусов тепла.