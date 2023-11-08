Погода: в ближайшие дни ждут и хорошие новости

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В ближайшие дни зона низкого давления будет неохотно уходить из Литвы. Ее влияние будет чувствоваться в среду.

Будет облачно с небольшими прояснениями. В большинстве районов по несколько раз будут идти кратковременные дожди. Будет дуть достаточно сильный юго-западный ветер. Несмотря на дожди, будет по-осеннему тепло. Днем воздух прогреется до 7-11, а на западе страны до 12 градусов.

В четверг особых перемен не ожидается. Ночью время от времени дожди будут идти на всей территории Литвы. Ночью будет всего 2-7 градусов тепла. Днем небольшие дожди возможны лишь местами. Воздух прогреется до 7-11 градусов тепла.

Похожей погода будет и в пятницу. Дожди пройдут во многих районах. Ночью будет 2-7, днем 6-10 градусов тепла.

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