5 мая без осадков. Ночью 1–6 градусов тепла, в воздухе, местами на поверхности почвы, возможны заморозки до 0–5 градусов. Днем местами на западе пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 13–18 градусов тепла.
6 мая во многих районах ожидаются дожди, днем с грозами. Ночью будет 2–7 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–3 градусов, днем 15–20, местами 12–14 градусов тепла.
7 мая ночью во многих районах, а днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 4–9 градусов тепла, днем 15–20, у моря 11–14 градусов тепла.
8 мая ночью во многих районах ожидаются небольшие дожди, днем местами кратковременные дожди. Ночью будет 3–8, днем 12–17 градусов тепла.
9 мая особых осадков не ожидается. Ночью 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–5 градусов, днем 10–15 градусов тепла.
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