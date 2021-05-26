Погода в ближайшие дни ожидается мрачная - без зонта никуда

В четверг ночью над Литвой установится циклон. Во многих районах пройдут дожди, особенно интенсивными осадки будут в Клайпеде, Шилуте, Тельшяй. Местами возможны грозы. Будет облачно, температура 6–11 градусов тепла.

В четверг днем ожидаются кратковременные дожди. Они пройдут по всей Литве, местами прогнозируют грозы. Усилится ветер. Днем 14 градусов у моря и в Жемайтии, во многих районах будет до 15–17, а на юге и юго-востоке до 18–19 градусов.