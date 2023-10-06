Погода в ближайшие дни будет непостоянной, но тепло не уйдет

В первой половине дня ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, ветер успокоится. Во второй половине дня снова появятся облака, к вечеру начнутся дожди. До позднего вечера зона осадков охватит всю территорию страны. Особенно интенсивными осадки будут на северо-западе. К вечеру снова поднимется ветер до 15–20 м/с. Днем будет 11–16 градусов тепла. В Вильнюсе будет солнечно и сухо, небольшой дождь возможен вечером. Воздух прогреется до 12–14 градусов тепла.

В субботу в Литву придет активный атлантический циклон. Ночью ожидается немало осадков, особенно на севере страны. Днем осадки ожидаются лишь время от времени, ожидаются небольшие дожди. В субботу поднимется сильный ветер - 15–20, а на взморье порывы будут достигать 21–26 м/с. Ночь будет теплой, 9–14 градусов тепла, а днем будет 11–16 градусов, но после обеда быстро начнется похолодание.