Погода в ближайшие дни будет непостоянной, но тепло не уйдет

В первой половине дня ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика, ветер успокоится. Во второй половине дня снова появятся облака, к вечеру начнутся дожди. До позднего вечера зона осадков охватит всю территорию страны. Особенно интенсивными осадки будут на северо-западе. К вечеру снова поднимется ветер до 15–20 м/с. Днем будет 11–16 градусов тепла. В Вильнюсе будет солнечно и сухо, небольшой дождь возможен вечером. Воздух прогреется до 12–14 градусов тепла.
В субботу в Литву придет активный атлантический циклон. Ночью ожидается немало осадков, особенно на севере страны. Днем осадки ожидаются лишь время от времени, ожидаются небольшие дожди. В субботу поднимется сильный ветер - 15–20, а на взморье порывы будут достигать 21–26 м/с. Ночь будет теплой, 9–14 градусов тепла, а днем будет 11–16 градусов, но после обеда быстро начнется похолодание.
В воскресенье в Литву придет более прохладная погода с севера. Ночью местами, а днем во многих районах прогнозируют небольшие осадки: в основном дождь, но местами возможен мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 2–7 градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 3 градусов. Днем будет всего 7–12 градусов тепла.
В ночь на понедельник и в первой половине дня погоду обусловит зона высокого давления, а вечером придет еще один циклон. Ночью и утром без особых осадков, после полудня начнется дождь, который к вечеру охватит большую часть территории страны. Ночью будет всего 1–6 градусов, на поверхности почвы заморозки до 0–5 градусов. Днем будет всего 8–13 градусов тепла.