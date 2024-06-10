Погода: установится типичная для литовского лета температура

Днем ожидается переменная облачность, больше облаков будет на юге и на востоке страны. Во многих районах прогнозируют осадки: утром небольшие дожди пройдут на северо-западе, а после полудня - на юге и на востоке. Местами дожди будут кратковременными, а местами назойливыми и сильными, с грозами. Кое-где прогнозируют град. Днем будет 18–23 градуса тепла.
В ночь на вторник зона атмосферного фронта уйдет на восток, там местами пройдут дожди, в основном кратковременные. В Зарасайском, Игналинском районах дожди будут сильными, с грозами. После осадков местами туман. Ночью будет 7–12, у моря 13–15 градусов тепла.
Во вторник днем над Литвой ненадолго установится зона высокого атмосферного давления, однако к вечеру ее вытеснит циклон. Небо будет облачным с прояснениями, больше солнца ожидается на востоке. На западе будет не только облачно, но и пройдут дожди, у моря возможны грозы. Днем будет 19–24 градусов тепла.
В среду погоду в Литве обусловит Атлантический циклон, пройдет еще один атмосферный фронт. Ночью во многих районах, а днем в основном на северо-западе пройдут дожди. Ночью будет 9–14, днем 17–18 градусов тепла у моря и 20–22 градусов на юго-востоке.
В четверг над нашим регионом сформируется небольшой антициклон. Ночью вероятность осадков будет небольшой, ветер успокоится. Ночью будет 7–12 градусов, в Жемайтии чуть прохладнее, а у моря 13-14 градусов тепла. Днем, особенно после обеда, местами пройдут небольшие осадки. Днем будет 8–23 градусов тепла.
В пятницу антициклон отступит, а юго-восточную часть Литвы зацепят облака южного циклона. На юге и на востоке снова пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет 8–13, днем 18–23 градусов тепла.
В выходные снова свои позиции отстоит антициклон, будет спокойно и сухо. Потеплеет, особенно в воскресенье.