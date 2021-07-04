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В воскресенье вечером в некоторых частях страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Наибольшая вероятность кратковременных осадков будет в южных районах. Ветер умеренный северо-восточный, северный.
Погода: температура будет повышаться, местами ожидаются дожди
© Mindaugas Milinis

В столице температура ​​поднимется до 27 градусов, в понедельник сохранится очень теплая летняя погода.

Ночью можно ожидать кратковременного дождя лишь в некоторых местах. Будет дуть легкий северо-восточный, восточный ветер. Воздух остынет всего до 15-20 градусов.

Днем будет больше облаков, поэтому будет много дождя. Местами ожидаются грозы. Немного усилится восточный ветер. Воздух прогреется до 24-29 градусов.

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Во вторник также не ожидается значительных изменений погоды. Обильные кратковременные дожди, днем ​​местами с грозами. Ночью температура достигнет 15-20 градусов тепла, а днем ​​- 25-30 градусов.

7 июля в некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы. Ночью температура опустится до 15-20 градусов тепла, а днем ​​- поднимется до 26-31 градуса.

8 июля во многих местах, в основном на западе страны, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, днем ​​26-31 градус.

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