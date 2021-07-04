Погода: температура будет повышаться, местами ожидаются дожди

В столице температура поднимется до 27 градусов, в понедельник сохранится очень теплая летняя погода.
Ночью можно ожидать кратковременного дождя лишь в некоторых местах. Будет дуть легкий северо-восточный, восточный ветер. Воздух остынет всего до 15-20 градусов.
Днем будет больше облаков, поэтому будет много дождя. Местами ожидаются грозы. Немного усилится восточный ветер. Воздух прогреется до 24-29 градусов.
Во вторник также не ожидается значительных изменений погоды. Обильные кратковременные дожди, днем местами с грозами. Ночью температура достигнет 15-20 градусов тепла, а днем - 25-30 градусов.
7 июля в некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы. Ночью температура опустится до 15-20 градусов тепла, а днем - поднимется до 26-31 градуса.
8 июля во многих местах, в основном на западе страны, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, днем 26-31 градус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Опасный дельта-штамм стремительно распространяется в Европе: карантин в Литве может быть неизбежен (76)
В четверг в Литве закончился карантин, который длился...
Эпидемия. Почему осенью возможны новые проблемы? (16)
В прошлый год, весьма успешно преодолев «первую волну»...
В Паланге - толпы литовцев: очереди у кафе, из колонок - выкрики о сексе в лимузине с брюнеткой и блондинкой (30)
Приятное летнее тепло зазывает соотечественников на...
Врач: 70% привитых жителей не хватит, чтобы побороть дельта-штамм коронавируса (30)
Похоже, страшный зимний период, когда количество...
Дзукийцы в бешенстве из-за расселенных в городке беженцев: ждут приезда главы МВД (20)
Дзукийцы в ярости - намерены услышать от министра "очень...