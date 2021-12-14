Небо заволокут низкие облака. В первой половине дня на западе страны, позже в большинстве районов пойдут дожди. На восток осадки придут позже всего. Местами ожидается туман. В первой половине дня на западе, во второй - на востоке и на юге ожидается дождь при минусовой температуре, прогнозируют гололед. Холоднее всего днем будет на востоке страны, там будет около 0 градусов, на западе будет 5-7 градусов тепла.

В ночь на среду ситуация практически не изменится. Во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. На юге и на востоке сохранится опасность дождя при минусовой температуре. Местами ожидается туман. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря будет около 4 градусов тепла.

В среду днем во многих районах пройдут небольшие дожди. У моря усилится западный, юго-западный ветер, скорость ветра достигнет 15 м/с, в других районах Литвы 8-13 м/с. Днем будет 1-5, у моря 7 градусов тепла.