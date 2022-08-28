Погода совсем скоро изменится: когда в Литву придет прохлада

29 августа ночью местами на западе, днем во многих районах пройдут небольшое дожди. Ночью будет 14–19, у моря до 21, днем 24–29, а на западе местами 21–23 градусов тепла.

30 августа дожди пройдут во многих районах. Ночью местами ожидаются грозы. Ночью будет 13–18, днем 19–24 градусов тепла.

31 августа ночью во многих районах пройдут дожди, днем небольшие осадки прогнозируют местами. Ночью в некоторых районах туман. Ночью будет 11–16, днем 16–21 градус тепла.

1 сентября местами пройдут дожди. Ночью будет 7–12, днем 13–18 градусов тепла.