Погода - словно американские горки: от рекордной жары до морозов

К сожалению, эта идиллия вскоре закончится. Циклон приблизится с запада уже во вторник вечером. Небо будет пасмурным, а утром дождевые облака атмосферного фронта достигнут западных и центральных районов страны. Ветер будет южный, юго-западный, умеренный. Пасмурная ночь по-прежнему будет теплой: температура составит 7-12 градусов, температура на побережье будет колебаться в районе 5 градусов.

Во вторник центр циклона пройдет по нашему региону. Во многих районах пройдут обильные дожди, но в северо-западных регионах дождей будет меньше и они будут идти более короткое время. Ветер сменится на западный, усилится до 8-13 м/с, местами в юго-западных районах порывы могут достигать 15-18 м/с. Значительно похолодает: в западных регионах будет всего 8-13 градусов, в центральных районах - 14-16 градусов, и только на восточной окраине страны, куда дожди придут позже всего, прогреется до 17-19 градусов.