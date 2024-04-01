Погода - словно американские горки: от рекордной жары до морозов

К сожалению, эта идиллия вскоре закончится. Циклон приблизится с запада уже во вторник вечером. Небо будет пасмурным, а утром дождевые облака атмосферного фронта достигнут западных и центральных районов страны. Ветер будет южный, юго-западный, умеренный. Пасмурная ночь по-прежнему будет теплой: температура составит 7-12 градусов, температура на побережье будет колебаться в районе 5 градусов.
Во вторник центр циклона пройдет по нашему региону. Во многих районах пройдут обильные дожди, но в северо-западных регионах дождей будет меньше и они будут идти более короткое время. Ветер сменится на западный, усилится до 8-13 м/с, местами в юго-западных районах порывы могут достигать 15-18 м/с. Значительно похолодает: в западных регионах будет всего 8-13 градусов, в центральных районах - 14-16 градусов, и только на восточной окраине страны, куда дожди придут позже всего, прогреется до 17-19 градусов.
В среду Литва войдет в юго-западную, более холодную часть циклона. Ночью пройдет холодный атмосферный фронт, что откроет путь к еще более холодным погодным условиям в нашем регионе. И ночью, и днем во многих местах пройдет дождь. В Аукштайтии ожидаются сильные осадки. Сильный ветер уже будет дуть с запада, северо-запада, ночью местами, днем его порывы уже во многих местах достигнут 15-20 м/с. Температура упадет еще больше: ночью она составит всего 0-5 градусов, днем в лучшем случае всего 3-8 градусов.
В четверг через Литву пройдет узкая полоса высокого давления. Ночью прояснится, существенных осадков не будет, лишь утром местами может образоваться туман. Ветер по-прежнему будет преобладать с севера, но постепенно стихнет. Ночью будет холодно, около 0-5 градусов ниже нуля. На влажных территориях возможно обледенение.
В четверг на большей части страны существенных осадков не ожидается, лишь на побережье вечером может пройти небольшой дождь. Подует умеренный восточный и юго-восточный ветер. Дождемся незначительного потепления, примерно около 5-10 градусов.
В пятницу, облака, порожденные новым атлантическим циклоном, должны достичь нашей страны. Ночью в некоторых местах, днем - во многих местах пойдет дождь. Ветер ночью будет дуть с юго-востока, умеренный, днем сменится на южный, порывистый. Температура ночью будет колебаться от 1 градуса холода в северо-восточных регионах до 4 градусов тепла в юго-западной части страны. Днем воздух должен прогреться до 8-13 градусов тепла.