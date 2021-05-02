Погода: скоро нас ждут неприятные перемены

К позднему вечеру дождь не дойдет только до северной окраины страны. Постепенно северо-восточный ветер усилится, во многих местах будут достигать 15-18 м / с.

В ночь на понедельник упомянутый циклон со всей силы обрушится на нашу страну. Ночь будет пасмурной, всю ночь будет идти дождь. Ветер северный, северо-западный, порывы во многих местах достигнут 15-20 м / с. Температура упадет до 0-5 градусов.

В понедельник циклон не станет отдаляться, поэтому погода останется неприятной. В восточной части страны большую часть дня будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Ветер сильный, северные, северо-западный, порывы во многих местах - 15-20 м / с. Температура поднимется до 4-9 градусов тепла.

Во вторник циклон уйдет, поэтому тучи рассеются, дождя будет намного меньше, ветер утихнет, днем воздух ​​прогреется до 9-14 градусов тепла.