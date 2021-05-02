Погода: скоро нас ждут неприятные перемены

К позднему вечеру дождь не дойдет только до северной окраины страны. Постепенно северо-восточный ветер усилится, во многих местах будут достигать 15-18 м / с.
В ночь на понедельник упомянутый циклон со всей силы обрушится на нашу страну. Ночь будет пасмурной, всю ночь будет идти дождь. Ветер северный, северо-западный, порывы во многих местах достигнут 15-20 м / с. Температура упадет до 0-5 градусов.
В понедельник циклон не станет отдаляться, поэтому погода останется неприятной. В восточной части страны большую часть дня будут идти дожди, местами с мокрым снегом. Ветер сильный, северные, северо-западный, порывы во многих местах - 15-20 м / с. Температура поднимется до 4-9 градусов тепла.
Во вторник циклон уйдет, поэтому тучи рассеются, дождя будет намного меньше, ветер утихнет, днем воздух прогреется до 9-14 градусов тепла.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
"Выжившие" - клайпедская история: "Карантин нас ранил, но не убил. Работаем, ищем новые формы" (35)
Пандемия и карантинные ограничения болезненно...
В понедельник работу возобновляют рынки: начало продаж - с пустыми карманами и старыми коллекциями (17)
Решением правительства с понедельника, 3 мая, рынки...
Сбежавший из Беларуси в Литву Сергей Бигель: меня избивали, хотели сжечь волосы на голове (49)
В Беларуси Сергей почти всю жизнь работал...
Православные христиане по всему миру празднуют Пасху (49)
В России патриарх Кирилл, поздравляя верующих со...
Премьер-министр Польши в Вильнюсе призвал жителей вакцинароваться: от этого зависит и экономика (64)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий , который в...