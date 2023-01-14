Погода: синоптики сообщили, какой из выходных дней будет особенно неприятным

Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, только в северо-западных районах дожди будут более интенсивными. Будет дуть сильный юго-западный, южный ветер со скоростью 8-13 м/с, в западных районах местами порывы достигнут 15-18 м/с. День будет относительно теплым, температура повысится до 2-7 градусов тепла.

Новый атмосферный фронт подойдет с запада в ночь на воскресенье. Будет преобладать облачная погода, во второй половине ночи от взморья до северо-западной части страны выпадут осадки, в основном дождь, но местами возможна морось. Ветер южный, юго-западный усилится до 9-14 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура ночью не будет опускаться ниже 0-5 градусов тепла.

В воскресенье над страной пройдет атмосферный фронт. Небо будет покрыто густым слоем облаков, почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами мокрый снег. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Днем температура поднимется до 2-7 градусов тепла.

В ночь на понедельник во многих местах ожидаются кратковременные осадки, днем ​​только в северо-западных районах, преимущественно небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный на большей части страны стихнет, только в северо-западных районах останется сильным, порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью будет 0-5 градусов, днем ​​потеплеет до 1-6 градусов.