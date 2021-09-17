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В пятницу погоду в Литве обусловит крайняя часть циклона, проходящего над Беларусью и Польшей.
Žvėryno tiltas
Žvėryno tiltas
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Во всей Литве будет облачно, во многих районах пройдут дожди. На севере осадков будет меньше всего. На юге и на юго-западе ожидается интенсивный осенний дождь. Температура составит всего 9–14 градусов тепла. В Вильнюсе днем осадков будет немного, но будет мрачно и сыро. Будет всего немногим больше 10 градусов тепла.

Циклон обусловит погоду и в субботу. И ночью и днем будет облачно, сильные дожди ожидаются на юге страны. Северо-восточный ветер усилится до 9–14 м/с. Ночью будет 4–9 градусов тепла, холоднее будет на севере. Днем будет 9–14 градусов тепла.

Циклон не уйдет из Литвы и в воскресенье. Будет дуть порывистый и холодный северо-восточный, северный ветер. Больше осадков ожидается на востоке и на юге страны. Там ночью будет 6–8 градусов тепла, но днем воздух будет прогреваться неохотно, будет всего 8–10 градусов тепла. На западе, особенно на северо-западе, вероятность осадков будет невелика.
Ночью будет 3–5 градусов, на поверхности почвы местами будет 1–2 градуса мороза. Днем будет 11–13 градусов.

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