Погода: с каждым днем будет становиться все теплее

В среду вероятность осадков невелика. Будет дуть юго-восточный ветер, который днем усилится до 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9–14 градусов тепла.
В четверг вероятность осадков невелика. Ночью будет 2–7, днем 12–17 градусов тепла.
В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью во многих районах пройдут обильные дожди, днем небольшие дожди еще возможны на северо-востоке страны. Ночью будет 4–8, днем 14–17 градусов тепла, на юге 18–19 градусов тепла, на севере будет прохладнее.
Согласно прогнозам, в пасхальные выходные усилится зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями и практически без осадков, местами возможны небольшие дожди на севере. Ночи будут теплыми, а днем практически по-летнему тепло.