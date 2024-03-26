Погода: с каждым днем будет становиться все теплее

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Во вторник утром местами прогнозируют туман и гололед. Днем будет дуть южный ветер скоростью 4-9 м/с. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Воздух прогреется до 7-12 градусов.

В среду вероятность осадков невелика. Будет дуть юго-восточный ветер, который днем усилится до 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15–17 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9–14 градусов тепла.

В четверг вероятность осадков невелика. Ночью будет 2–7, днем 12–17 градусов тепла.

В пятницу над Литвой пройдет атмосферный фронт. Ночью во многих районах пройдут обильные дожди, днем небольшие дожди еще возможны на северо-востоке страны. Ночью будет 4–8, днем 14–17 градусов тепла, на юге 18–19 градусов тепла, на севере будет прохладнее.

Согласно прогнозам, в пасхальные выходные усилится зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями и практически без осадков, местами возможны небольшие дожди на севере. Ночи будут теплыми, а днем практически по-летнему тепло.

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