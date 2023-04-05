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В среду днем ситуация понемногу, но будет меняться.
Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.
Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.Sniegas kovo pabaigoje, skaitytojos Daivos nuotr.
© Organizatorių nuotr.

Появятся прояснения, выглянет солнце. В первой половине дня местами, в основном на западе и на севере прогнозируют осадки в виде снега или мокрого снега. Ветер успокоится. Днем будет холодно, температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла.

В четверг ночью к Литве приблизится атмосферный фронт, сначала он достигнет восточных районов, а потом охватит большую часть территории страны. Небо заволокут облака. Во многих районах ожидаются осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью на западе будет 0-3 градуса мороза, на востоке - 0-2 градуса тепла.

В четверг днем зона осадков охватит в основном западные районы. Там будет идти мокрый снег и дождь. Усилится северный, северо-восточный ветер. Поскольку на западе ожидаются осадки, там будет 3-8, а на востоке 9-14 градусов тепла.

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