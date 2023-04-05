Появятся прояснения, выглянет солнце. В первой половине дня местами, в основном на западе и на севере прогнозируют осадки в виде снега или мокрого снега. Ветер успокоится. Днем будет холодно, температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла.

В четверг ночью к Литве приблизится атмосферный фронт, сначала он достигнет восточных районов, а потом охватит большую часть территории страны. Небо заволокут облака. Во многих районах ожидаются осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью на западе будет 0-3 градуса мороза, на востоке - 0-2 градуса тепла.

В четверг днем зона осадков охватит в основном западные районы. Там будет идти мокрый снег и дождь. Усилится северный, северо-восточный ветер. Поскольку на западе ожидаются осадки, там будет 3-8, а на востоке 9-14 градусов тепла.