Погода: потепление пока не ожидается

В первой половине дня ожидается переменная облачность, только вечером на западе страны появится больше облаков. До наступления ночи местами на западе пойдут небольшие дожди. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Большую часть дня будет светить солнце, однако особого тепла не будет. Днем будет всего 5-9, местами в Дзукии и Сувалкии 10 градусов тепла.