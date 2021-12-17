Погода: после теплых выходных вернутся холода и снег

Днем будет 2-5 градусов тепла. Без особых осадков. Время от времени будет появляться солнце. Больше солнечного света ожидается на западе страны.
В ночь на субботу будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков невелика. Немного успокоится ветер. Ночью местами ожидается гололед и туман, температура составит 1–3, на северо-востоке 5 градусов мороза, у моря будет около 3 градусов тепла.
В субботу днем потеплеет, ожидаются осадки. Больше осадков, в основном в виде мокрого снега, ожидается на востоке страны, там днем возможен небольшой дождь при минусовой температуре. Днем будет от 2 градусов тепла на востоке до 6 градусов тепла у моря.
В ночь на воскресенье будет немного выше нуля. Во многих районах ожидается небольшой дождь.
В воскресенье утром усилится северо-западный ветер. Днем пойдет дождь, который сменит мокрый снег. В начале дня будет 2-5 градусов тепла, а вечером уже будет около 0.
В начале следующей недели снова вернется зимняя погода - снег и мороз.
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