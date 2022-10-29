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В субботу погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Пройдет атмосферный фронт, поэтому в первой половине дня будет облачно. Только после полудня облака начнут рассеиваться. Во многих районах пройдут небольшие дожди, однако количество осадков будет небольшим.
Погода: после теплой субботы ждут перемены
© DELFI / Andrius Ufartas

Усилится ветер, но будет тепло. Воздух прогреется до 13–16 градусов, а местами до 17 градусов тепла.

В воскресенье ситуация изменится. Погоду обусловит зона более высокого давления, будет больше прояснений, поэтому особых осадков не ожидается. Ветер понемногу успокоится, только ночью у моря порывы ветра достигнут 15 м/с. Немного похолодает. Ночью будет 4–9, у моря около 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов тепла.

В понедельник благодаря зоне высокого давления особых осадков не ожидается. Ночью будет 1–6, на Куршской косе будет 8 градусов тепла, но в воздухе местами, а на поверхности почвы во многих местах ожидаются заморозки до 0–5 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

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