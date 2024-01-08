Погода: после сильных холодов наступит потепление

Во вторник ночью ситуация изменится. Увеличится облачность. Местами, в основном на востоке Литвы, ожидаются небольшие осадки. Кое-где дождь при отрицательной температуре. В первой половине ночи будет 13-18, на востоке до 20, а на западе до 8-12 градусов мороза. Во второй половине ночи станет теплее.

Во вторник днем будет пасмурно, небольшие прояснения возможны лишь на западе. Местами возможны небольшие осадки. Усилится западный ветер до 7-12 м/с. Днем будет 0-5 градусов мороза, а у моря 1-3 градуса тепла.

В среду погода останется похожей. Местами ожидаются небольшие осадки, возможен дождь при отрицательной температуре. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем 0-5 градусов тепла.

В четверг к Литве приблизится зона низкого атмосферного давления. В большинстве районов прогнозируют небольшие осадки. Будет дуть сильный ветер. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, а днем 0-5 градусов тепла.