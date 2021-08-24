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Во вторник днем Литва попадет в зону высокого давления.
Погода: после приятного начала недели ждут перемены
© DELFI / Andrius Ufartas

Ожидается переменная облачность, из-за облаков будет выглядывать солнце. Днем без осадков. Воздух прогреется до 16-20 градусов тепла. На севере страны будет всего 16-19 градусов, а на юге до 20 градусов тепла.

В среду ночью вероятность осадков будет невелика. Ночью начнет формироваться туман. Ночью будет 5-10 градусов. Днем с севера придет циклон, а с ним и дождевые облака. В первую очередь они достигнут северных районов, позже охватят большую часть территорию страны. Будет дуть сильный ветер, воздух прогреется всего до 16-19 градусов.

В четверг дождь будет идти по всей стране. Днем ожидается дождь, а ночью местами сильный ливень. Будет дуть сильный ветер. Ночь будет более теплой - 9-14 градусов тепла, а днем будет 15-20 градусов тепла.

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