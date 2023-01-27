Погода: после одного приятного дня придет мощный циклон

На юге будет облачно, ожидаются осадки, в основном небольшой снег. На севере, а особенно на северо-западе, ожидаются прояснения, вероятность осадков невелика. Местами ожидается гололед. Будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В субботу погоду обусловит зона более высокого давления. Ожидаются прояснения, особых осадков не ожидается. Прогнозируют гололед. Ночью и утром местами, в основном на севере, ожидается туман и иней. Усилится ветер. Ночью будет 2–7, местами 8–10 градусов мороза, а днем ожидается небольшой мороз, только у моря будет 1–3 градусов тепла.
В воскресенье погоду обусловит южная оконечность Атлантического циклона, будет пасмурно и мрачно. Во многих районах ожидаются небольшие осадки, днем – также прогнозируют осадки средней интенсивности. На востоке будет идти снег, местами мокрый, а на западе мокрый снег и дождь. Местами гололед и ледяной дождь. Усилится ветер. Ночью 1–6, на востоке местами до 8 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла. Днем будет чуть выше нуля, только на юго-востоке будет прохладнее.
В понедельник циклон ударит с новой силой. Ожидаются осадки и сильный ветер. Ночью будет около 0, днем 1–5 градусов тепла.
Во вторник циклон понемногу будет удалятся. Ожидаются небольшие осадки. Ветер немного успокоится. Температура будет такой же, как в понедельник.
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