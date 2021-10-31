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В ближайшие дни погоду в нашей стране будет определять антициклон, поэтому теплые выходные.
Погода: после необычно теплых выходных ожидают неприятные перемены
© DELFI / Laimonas Jankauskas

В воскресенье днем будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный усилится до 7–12 м / с. Тепло будет приятно удивлять. Температура поднимается до 11-16 градусов.

В День всех святых по-прежнему будет сухо и солнечно. Правда, будет сильный юго-восточный ветер. Днем температура поднимется до 10-14 градусов.

В День поминовения усопших погода уже не будет такой приятной, солнце будет появляться реже. Юго-восточный ветер будет усилится. Днем порывы будут местами достигать 15–16 м / с. Ночью будет 2-7 градусов тепла, днем ​​- 8-12 градусов тепла.

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