Погода: после недельной жары в Литве ждут перемены

В Вильнюсе в субботу будет солнечно, однако душно и жарко: воздух раскалится до 30–32 градусов. К вечеру увеличится облачность, а поздно вечером ожидаются дожди с грозами.
В ночь на воскресенье зона ливневых дождей распространится на восток, охватит центральную и восточную часть страны. Местами будут идти сильные дожди с градом. Будет 13–18, на востоке около 20 градусов тепла.
В воскресенье днем на востоке страны во многих районах возможны небольшие осадки, местами с грозами. Днем будет 22–27 градусов тепла.
В понедельник местами, в основном на востоке страны, пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью туман. Ночью будет 13–18, днем 23–28 градусов тепла.
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