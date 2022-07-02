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В субботу над Литвой медленной пройдет холодный атмосферный фронт, который вытеснит жаркую тропическую погоду. Утром будет солнечно, небольшие дожди с грозами пройдут лишь у моря. Позже зона осадков проникнет вглубь территории страны. К вечеру сухо будет только на востоке. Местами прогнозируют сильные дожди с грозами. В центральной части Литвы и на востоке будет 28–33, на западе 23–27 градуса тепла.
Погода: после недельной жары в Литве ждут перемены
© DELFI / Tomas Vinickas

В Вильнюсе в субботу будет солнечно, однако душно и жарко: воздух раскалится до 30–32 градусов. К вечеру увеличится облачность, а поздно вечером ожидаются дожди с грозами.

В ночь на воскресенье зона ливневых дождей распространится на восток, охватит центральную и восточную часть страны. Местами будут идти сильные дожди с градом. Будет 13–18, на востоке около 20 градусов тепла.

В воскресенье днем на востоке страны во многих районах возможны небольшие осадки, местами с грозами. Днем будет 22–27 градусов тепла.

В понедельник местами, в основном на востоке страны, пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью туман. Ночью будет 13–18, днем 23–28 градусов тепла.

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