Погода: после мрачного периода ожидаются прояснения

В утренние часы из-за гололеда местами будет скользко, днем значительно потеплеет. Прохладнее всего будет в Утенском и Вильнюсском округах - 3–4 градуса тепла, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляе - 4–6, а в Таураге и Клайпеде - 5–7 градусов тепла. Будет дуть достаточно сильный ветер - 8–13 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Во второй половине дня облачность увеличится.

В пятницу ночью будет пасмурно и сыро - особенно на западе страны, поскольку пройдет атмосферный фронт, который на восток придет лишь к утру. Поскольку температура будет достаточно высокой – на западе до 1–3 градусов тепла, будет идти дождь. Больше прояснений ожидается на востоке, где будет около 0, осадки прогнозируют лишь местами в утренние часы. Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с.

В пятницу днем осадки ожидаются во многих районах, это в основном небольшой дождь. Температура составит 3–6, местами 7 градусов тепла. Ветер немного успокоится.

В субботу осадков будет меньше, а в воскресенье установится сухая погода. Будет немного прохладнее.